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НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:00

В Башкирии в пожаре погиб 63-летний мужчина

В результате ЧП сгорел дом, сарай, баня и автомобиль
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 26 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии в крупном пожаре погиб пенсионер. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Мира в селе Калтаево. Огонь уничтожил бревенчатый дом с верандой, сарай, баню и автомобиль ВАЗ-2110. Горение ликвидировали специалисты МЧС. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен труп 63-летний мужчина.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.