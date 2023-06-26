В Башкирии в пожаре погиб 63-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 26 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии в крупном пожаре погиб пенсионер. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Мира в селе Калтаево. Огонь уничтожил бревенчатый дом с верандой, сарай, баню и автомобиль ВАЗ-2110. Горение ликвидировали специалисты МЧС. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен труп 63-летний мужчина.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.