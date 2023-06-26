Жители Башкирии за сутки отдали жуликам почти 9 млн рублей

Только за сутки жители Башкирии отдали мошенникам почти 9 млн рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили о нескольких примечательных случаев мошенничества, на которые попались граждане. В первом случае жулики почти полгода общались с двумя жертвами и рассказывали им о прелестях инвестирования. Примечательно, что преступники использовали фразы и цитаты из реальных профильных книг, но помогать доверчивым гражданам заработать они явно не собирались. В итоге за день мошенники заполучили порядка 5 млн рублей – потерпевшие оформили кредиты в нескольких банках и отправили на указанный счет.

Во втором случае беды помогла избежать внимательная сотрудница банка в Туймазинском районе республики. Девушка заметила, как одна из клиентов взяла 3 кредита и начала переводить деньги через банкомат. Работница вмешалась в ситуацию и обратилась в полицию – после этого посетительница финансового учреждения прекратила общаться с мошенниками.

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