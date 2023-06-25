Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 16:36

Бойцы СВО вернулись в краткосрочный отпуск в Уфу

Об этом сообщил руководитель ГК ЧС Гумеров
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com/gumerovfr

Фото: vk.com/gumerovfr

В Уфу в краткосрочный отпуск вернулись бойцы из зоны СВО.

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал о том, как встретил бойцов из республики, прибывших в краткосрочный отпуск. Группу встретили вечером 24 июня на Советской площади у памятника генералу Шаймуратову.

Гумеров отметил, что бойцы, несмотря на усталость, были очень счастливы увидеть родных и близких. После официальной части мероприятия собравшиеся поспешили отправиться по домам – они разъехались по разным уголкам республики.

Чиновник поблагодарил бойцов, а также коллег-спасателей, которые сопровождают автоколонны из зоны СВО.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.