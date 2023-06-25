Бойцы СВО вернулись в краткосрочный отпуск в Уфу

Фото: vk.com/gumerovfr

В Уфу в краткосрочный отпуск вернулись бойцы из зоны СВО.

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал о том, как встретил бойцов из республики, прибывших в краткосрочный отпуск. Группу встретили вечером 24 июня на Советской площади у памятника генералу Шаймуратову.

Гумеров отметил, что бойцы, несмотря на усталость, были очень счастливы увидеть родных и близких. После официальной части мероприятия собравшиеся поспешили отправиться по домам – они разъехались по разным уголкам республики.

Чиновник поблагодарил бойцов, а также коллег-спасателей, которые сопровождают автоколонны из зоны СВО.

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