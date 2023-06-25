Под Уфой загорелся дачный дом в СНТ

Фото: МЧС Башкирии

Под Уфой загорелся садовый домик в СНТ «Архитектор».

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что огнем охвачен двухэтажный бревенчатый дачный дом размерами 8 на 8 метров в СНТ «Архитектор». Судя по всему, это садовое товарищество расположено рядом с населенным пунктом Таптыково в Уфимском районе республики.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Также спасатели проливают соседние здания, чтобы не допустить распространения огня по другим участкам и домам.

Информации о пострадавших в пожаре пока не поступало.

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