В Уфе врачи помогли бойцу СВО, у которого начала неметь рука

В Уфе хирурги удалили из тела бойца СВО осколок, из-за которого у него начала неметь рука.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что история началась еще 3 месяца назад. Тогда один из бойцов из Башкирии получил огнестрельное ранение в зоне СВО. Первую помощь ему оказали в военном госпитале, но хирурги не рискнули достать из тела пациента все осколки. Вскоре боец вернулся в Башкирию, а затем у него начала неметь рука – из-за осколка, который сдавливал нерв в районе шеи.

В итоге бойца прооперировали в уфимской больнице №21. Хирургам удалось успешно извлечь осколок. Операция длилась 2 часа.

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