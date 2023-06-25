Мать семерых детей из Башкирии убила сожителя, который к ней приставал

Жительницу Башкирии, убившую сожителя из-за приставаний, приговорили к 8 годам заключения.

Странная и жуткая история произошла в одном из сел под Уфой. Местная жительница готовила обед вместе с сожителем, а в доме с ними находились еще семеро их детей. Нетрезвая женщина резала мясо, когда к ней начал приставать сожитель. Как утверждает женщина, мужчина резко напугал ее, обняв за плечи. От неожиданности она якобы резко повернулась и ударила сожителя ножом в область живота. Несчастный скончался, несмотря на старания прибывших медиков.

Во время расследования инцидента выяснилось, что женщина ударила сожителя ножом дважды, что явно не могло произойти случайно. Из-за этого действия подсудимой расценили не как «причинение смерти по неосторожности». Также суд учел показания детей. Старший совершеннолетний сын рассказал, что мама и ее друг постоянно распивают спиртное на деньги, которые получают в качестве детских пособий.

«КП-Уфа» стало известно, что в итоге женщину признали виновной и приговорили к 8 годам заключения. Опеку над несовершеннолетними детьми оформил старший сын.

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