За 5 месяцев пьяные водители попали в 90 ДТП, зарегистрированных в Башкирии

По данным ГИБДД Башкирии, за 5 месяцев 2023 года пьяные водители на дорогах Башкирии попали в 90 ДТП.

Любопытной информацией поделился глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Главный гаишник привел статистику ДТП, в которые попадают нетрезвые водители. Так, по данным за 5 месяцев 2023 года, в республике зафиксировали 90 ДТП с участием пьяных водителей. В этих авария погибли 26 человек и еще 108 получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали более 6 тысяч нетрезвых водителей, причем 802 из них сели за руль пьяными во второй раз.

Севастьянов напомнил, что сейчас водителя в нетрезвом виде могут остановить и участковые полиции. Благодаря своим коллегам, с мая в ГИБДД выявили еще 114 нетрезвых граждан, управлявших автомобилями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.