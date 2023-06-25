В мэрии Уфы ищут подрядчика на снос девятиэтажки за 26 млн рублей

Администрация Уфы ищет организацию, которая за 26 млн рублей снесет здание девятиэтажки.

История с аварийным состоянием уфимского дома по адресу Уфимское шоссе, 4 началась еще при мэре Ялалове. Тогда местные жители с удивлением обнаружили, что по корпусу их многоэтажки пошли трещины. Опасную ситуацию подтвердили и исследования специалистов. Дом начали постепенно расселять.

24 июня на сайте государственных закупок появился муниципальный контракт от администрации Уфы. Мэрия ищет подрядчика, который за сумму до 26 млн рублей возьмет на себя работу по сносу здания и сопутствующие задачи. Например, демонтаж систем городских коммуникаций и вывоз мусора.

Предполагается, что работы должны начаться 11 августа и завершатся 2 октября 2023 года.

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