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НовостиОбщество25 июня 2023 10:53

В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Синоптики представили прогноз погоды на 26 июня
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с пасмурной погоды, дождей и гроз.

По данным синоптиков Башгидромета, в понедельник 26 июня жителей республики ждет относительно теплая, но дождливая погода. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в районе +11, +22 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Ветер умеренный.

В столице Башкирии также ожидаются осадки – они возможны в светлое время суток. Во время дождя возможно небольшое усиление скорости ветра. Днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью и утром похолодает до +11.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июль 2023 года в Башкирии.

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