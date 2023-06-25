В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с пасмурной погоды, дождей и гроз.

По данным синоптиков Башгидромета, в понедельник 26 июня жителей республики ждет относительно теплая, но дождливая погода. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в районе +11, +22 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Ветер умеренный.

В столице Башкирии также ожидаются осадки – они возможны в светлое время суток. Во время дождя возможно небольшое усиление скорости ветра. Днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью и утром похолодает до +11.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июль 2023 года в Башкирии.

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