В Башкирии «черный лесоруб» спилил деревьев на 100 тыс. рублей

В Башкирии полицейские поймали мужчину, незаконно спилившего деревьев почти на 100 тыс. рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что случай произошел в Абзелиловском районе республики. Там 32-летний мужчина решил заработать деньги на незаконной рубке деревьев. Гражданин пилил сосны, грузил их в трактор и уезжал. Стволы он привозил на пилораму, а позже намеревался продать. Вскоре о такой деятельности узнали стражи порядка – продать древесину ему так и не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. По имеющимся данным, мужчина нанес лесному фонду ущерб более чем на 100 тыс. рублей. Сейчас в отношении горе-предпринимателя выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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