Пропавших в горах Башкирии туристок удалось отыскать

В Белорецком районе Башкирии завершены поиски двух пропавших туристок.

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили, что 25-летние девушки заблудились во время спуска с горы Малиновая в Белорецком районе республики вечером 24 июня. На поиски туристок выехали спасатели.

К счастью, история завершилась благополучно. В экстренном ведомстве сообщили, что пропавшие сами вышли на связь со спасателями. Девушкам удалось передать координаты местонахождения, поэтому их оперативно отыскали. Сотрудники Госкомитета провели с путешественницами профилактическую беседу и довезли до города.

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