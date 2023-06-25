За сутки в Башкирии произошли три смертельные аварии

Фото: ГИБДД Башкирии

За минувшие сутки в Башкирии произошли три смертельные аварии.

По данным главного автоинспектора республики Владимира Севастьянова, первое ДТП случилось в Иглинском районе Башкирии. Там 34-летний водитель Peugeot не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Погибла его 38-летняя пассажирка.

Еще одна авария произошла в Аургазинском районе Башкирии. 47-летний водитель ВАЗ-2114 съехал в кювет на 3 км дороги Кшанны-Болотино. Мужчина погиб на месте.

Третий инцидент произошел в Мечетлинском районе республики на 6 км трассы Алегазово-Бургаджино. 48-летниль водитель внедорожника Great Wall погиб, опрокинув автомобиль в кювет.

По всем фактам ДТП начаты проверки. Владимир Севастьянов отдельно выделил, что аварии могут быть связаны с неверно выбранной скоростью движения на поворотах.

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