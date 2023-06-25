В мэрии Уфы озвучили самые высокооплачиваемые вакансии столицы

В администрации Уфы озвучили самые высокооплачиваемые вакансии столицы.

Чиновники Уфы периодически публикуют информацию об открытых в Уфе высокооплачиваемых вакансиях. Заработная плата на этих местах, как правило, превышает 60 тыс. рублей в месяц.

На этот раз в список попали открытые должности водителя манипулятора (от 80 тыс. рублей), механика производства (от 75 тыс. рублей), газорезчика (от 60 тыс. рублей), главного технолога (от 68 тыс. рублей), слесаря по ремонту машин (от 65 тыс. рублей) и водителя-экспедитора (от 55 тыс. рублей).

Также в мэрии перечислили компании, в которых открыто больше всего вакансий. Среди лидеров – фирмы, которые занимаются строительством и благоустройством.