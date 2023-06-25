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НовостиОбщество25 июня 2023 4:45

Больницы Башкирии получили 56 новых автомобилей

Церемония вручения ключей состоялась в Уфе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

23 июня глава Башкирии Радий Хабиров вручил ключи представителям больниц республики.

Транспортировка больных до медучреждений и оказание выездной помощи всегда остаются серьезными вопросами, особенно в условиях сельской местности. Помощь такого рода всегда нужно оказывать оперативно – от этого зависит жизнь и здоровье пациентов.

23 июня в Уфе состоялась церемония вручения ключей от внедорожников представителям больниц Башкирии. Всего организации получили 56 новых автомобилей. Мероприятия приурочили к прошедшему Дню медика, который праздновался 18 июня. Ключи от машин медикам вручил Радий Хабиров.