Больницы Башкирии получили 56 новых автомобилей

Фото: glavarb.ru

23 июня глава Башкирии Радий Хабиров вручил ключи представителям больниц республики.

Транспортировка больных до медучреждений и оказание выездной помощи всегда остаются серьезными вопросами, особенно в условиях сельской местности. Помощь такого рода всегда нужно оказывать оперативно – от этого зависит жизнь и здоровье пациентов.

23 июня в Уфе состоялась церемония вручения ключей от внедорожников представителям больниц Башкирии. Всего организации получили 56 новых автомобилей. Мероприятия приурочили к прошедшему Дню медика, который праздновался 18 июня. Ключи от машин медикам вручил Радий Хабиров.