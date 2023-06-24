В Башкирии в 3,5 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

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В Башкирии за пять месяцев 2023 года в 3,5 раза вырос показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Всего от заболевания пострадали 548 человек.

Заболевание зарегистрировали в 35 районах Башкирии. Выше среднего показатель зарегистрирован в Уфимском, Благовещенском, Мишкинском, Ермекеевском и Давлекановском районах, а также в Октябрьском.

Как выяснилось, 70% пострадавших составляют люди в возрасте от 20 до 50 лет. В основном они заражались в бытовых условиях.