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НовостиОбщество24 июня 2023 16:07

В Башкирии в 3,5 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Башкирии за пять месяцев 2023 года в 3,5 раза вырос показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Всего от заболевания пострадали 548 человек.

Заболевание зарегистрировали в 35 районах Башкирии. Выше среднего показатель зарегистрирован в Уфимском, Благовещенском, Мишкинском, Ермекеевском и Давлекановском районах, а также в Октябрьском.

Как выяснилось, 70% пострадавших составляют люди в возрасте от 20 до 50 лет. В основном они заражались в бытовых условиях.