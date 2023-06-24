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НовостиОбщество24 июня 2023 14:11

Из-за задымления кафе в городе Башкирии эвакуировали 27 человек

О ЧП сообщили в МЧС республики
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии, в Нефтекамске 24 июня на территории кафе произошло задымление. По предоставленным данным, заведение пристроено к многоквартирному жилому дому.

По предоставленным данным, ЧП произошло в заведении на проспекте Комсомольской, 38. Предварительно загорелись жировые отложения в вытяжной трубе. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные, из здания эвакуировали 27 человек, среди которых было четверо детей. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пока что не установлены.