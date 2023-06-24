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НовостиОбщество24 июня 2023 12:08

Из Уфы в Астану откроются прямые рейсы

Об этом сообщил уфимский аэропорт
Источник:kp.ru
Фото: аэропорт Уфы

Фото: аэропорт Уфы

В июле из Уфы в Астану откроются первые прямые рейсы. По информации уфимского аэропорта, первый рейс состоится 11 июля. Полеты будет выполнять компания Red Wings на самолетах «Сухой Суперджет 100».

Уточняется, что самолет из Уфы будут отправлять в 18:00, время в полете составит 1 час 50 минут. Также с 11 июля открываются дополнительные рейсы в Алматы – по вторникам и субботам.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что сейчас идет обсуждение запуска самолетов в Тегеран и Шанхай, также откроется еще один рейс в Минск.