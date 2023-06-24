Телеканал БСТ покажет трансляции с X форума регионов России и Беларуси

С 26 по 28 июня в Уфе пройдет Х форум регионов России и Беларуси. В столице Башкортостана встретятся представители двух республик, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в различных сферах.

Все три дня на главном телеканале республики – трансляции главных событий форума. 26 июня с 7:00 до 14:00 БСТ встречает гостей республики. В прямом эфире - эксперты, интервью с участниками форума, анонсы культурных событий, необычные гости, а также передачи о белорусах Башкортостана.

Также в дни форума на телеканале состоится премьера специального выпуска трэвел-шоу «Башкирские каникулы» о Республике Беларусь. 27 июня в 11:00 смотрите прямую трансляцию заседания Торгово- промышленных палат России и Беларуси, в которой стороны обсудят перспективные векторы развития сотрудничества деловых кругов обеих стран.

А уже в 16:00 за круглым столом в прямом эфире БСТ соберутся представители двух республик, чтобы выявить точки дальнейшего взаимодействия в области гуманитарного сотрудничества. 28 июня в 12:30 зрители телеканала увидят пленарное заседание форума на тему «10-летие диалога регионов России и Беларуси: итоги и перспективы».

Вечерний эфир телеканала БСТ все три дня наполнит традиционный фестиваль «Сердце Евразии». Специальными гостями события в этом году заслуженные и народные коллективы России и Беларуси, Лариса Долина, Петр Дранга, Таисия Повалий, Дмитрий Харатьян и многие другие. Не пропустите главные события республики на телеканале БСТ!