Радий Хабиров поддержал выступление президента

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После обращения Владимира Путина глава Башкирии Радий Хабиров выступил с заявлением о поддержке президента Российской Федерации. По его словам, республика согласна с его решениями и будет «опорным регионом» для России.

– Ситуация непростая. Лично я твердо убежден, что, когда твоя страна воюет, нельзя бить ей в спину – ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило, – прокомментировал руководитель региона.

По словам Хабирова, сейчас тысячи жителей республики находятся на передовой и еще 2,5 – на боевом слаживании. Все они, добавил глава, готовы защищать страну и президента.

– У нас все нормально. Мы спокойно живем, работаем. В республике проходит ряд очень важных мероприятий. Но в это непростое время мы должны идти рядом с президентом. Любые его решения республика будет выполнять безукоризненно, точно и жёстко, – заключил глава.

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