В Уфе изменят движение автобусов во время Форума регионов России и Беларуси

Фото: администрация Уфы

В столице Башкирии во время Форума регионов России и Беларуси из-за перекрытия ряда улиц общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме движения. Сообщается, что мера принята на период с 25 по 28 июня.

По предоставленным данным, ограничат движения на участках улиц Заки Валиди, Перовского, Гафури, Гоголя и Аксакова. Для удобства в мэрии создали схему, на которой отмечены перекрытые участки и маршруты автобусов.

Также в муниципалитете уточнили, что 25 и 28 июня городские и пригородные автобусы будут работать по расписанию воскресенья, а 27 числа – субботнего дня.