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НовостиОбщество24 июня 2023 7:12

В Уфе 28 июня ограничат движение на нескольких улицах

Об этом сообщили в муниципалитете столицы Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Уфы сообщила, что 28 июня перекроют ряд улиц во время празднования Курбан-байрам. Речь идет об улицах Тукаева, Комарова, Мустая Карима

В период с 6:00 до 15:00 будут закрыты улицы Тукаева и Комарова. Движение на Тукаева ограничат по крайне правой полосе от Цюрупы до Расулаева. На улице Комарова будет закрыто движение около мечети «Ляля-тюльпан». С 00:00 до 15:00 закроют участок на улице Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.

В мэрии также сообщили дополнительно, что для религиозных обрядов будут работать две площадки – на территории Северного вокзала и перед ТЦ «Караван» около Зинино.