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НовостиОбщество24 июня 2023 4:56

В УФе изменят схемы движения троллейбусов и трамваев

Решение принято на 24 июня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Уфы сообщила, что 24 июня в связи с ремонтными работами изменят схему движения нескольких трамваев и троллейбусов.

По предоставленным данным, в период с 9:00 до 15:00 будут восстанавливать верхний слой асфальта на перекрестке Александра Невского и Интернациональной. По этой причине трамвай №6 будет курсировать от остановки «Стадион Гастелло» до остановки «Улица Космонавтов». Трамвай №8 – от остановки «Парк имени Калинина» до остановки «Улица Космонавтов.

Из-за дорожных работ на проспекте Октября от улицы Чудинова до 1629 км изменят маршрут троллейбуса № 22.

Он будет ездить по следующему маршруту: «Бульвар Славы» - проспект Октября - Шафиева - Зорге- Гражданская - Бульвар Ибрагимова - Ленина - Революционная - Карла Маркса.