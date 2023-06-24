В УФе изменят схемы движения троллейбусов и трамваев

Фото: архив КП

Администрация Уфы сообщила, что 24 июня в связи с ремонтными работами изменят схему движения нескольких трамваев и троллейбусов.

По предоставленным данным, в период с 9:00 до 15:00 будут восстанавливать верхний слой асфальта на перекрестке Александра Невского и Интернациональной. По этой причине трамвай №6 будет курсировать от остановки «Стадион Гастелло» до остановки «Улица Космонавтов». Трамвай №8 – от остановки «Парк имени Калинина» до остановки «Улица Космонавтов.

Из-за дорожных работ на проспекте Октября от улицы Чудинова до 1629 км изменят маршрут троллейбуса № 22.

Он будет ездить по следующему маршруту: «Бульвар Славы» - проспект Октября - Шафиева - Зорге- Гражданская - Бульвар Ибрагимова - Ленина - Революционная - Карла Маркса.