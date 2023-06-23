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НовостиОбщество23 июня 2023 13:50

Глава района пожаловался на ворующих с клумб

Он попросил не портить красоту
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава администрации Аскинского района Динис Юсупов возмутился в социальных сетях поведением местных жителей. Руководителя муниципалитета возмутило воровство цветов с городских клумб. Юсупов отметил, что пока одни принимают активное участие в субботниках и украшают городские территории, другие портят красоту.

- Например, сегодня в обеденное время мужчина и женщина нарвали цветов в вазонах, вывешенных возле РДК. Это запечатлели камеры видеонаблюдения, - сообщил он.

Глава администрации отметил, что сейчас в администрации готовят заявление в МВД по району. Он попросил других жителей уважать труд, чтобы все жили в красивом муниципалитете.