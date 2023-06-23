Ушел из жизни бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков

Фото: vk.com/ufafc

На 60 году жизни умер бывший тренер по вратарям футбольного клуба «Уфа» Юрий Перескоков. Об этом рассказала пресс-служба команды.

– Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Юрия Валентиновича. Светлая память! – заявили в «Уфе».

Напомним, недавно руководство футбольного клуба «Уфа» представило нового главного тренера команды. Как минимум на предстоящий сезон 2023/2024 наставником «горожан» станет белорусский специалист Сергей Гуренко. Перед этим на должность генерального директора «Уфы» был назначен Александр Егоров.

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