Фото: УУНиТ

Ученые из Уфы нашли связь генов с формированием интеллекта и ухудшением памяти. Об этом рассказало издание Ufacitynews.ru.

Исследователи из Лаборатории нейрокогнитивной геномики Уфимского университета науки и технологий во время российских и международных семинаров и конференций рассказали о связи геномного профиля с формированием интеллекта у студентов.

Ученым удалось выяснить, индивидуальная успешность в обучении и формировании пространственного интеллекта у студентов зависит от профиля обучения. Кроме того исследователи обнаружили связь генов CSE1L, ZNF638, EXOC4 и TUFM с развитием невербального интеллекта у студентов высших учебных заведений, а также нашли гены, связанные с возникновением когнитивных нарушений и проблем с памятью.

По словам кандидата биологических наук УУНиТ Анастасии Казанцевой, полученные во время исследований данные позволяют приблизиться к пониманию молекулярно-генетических процессов, связанных с образованием связей между нейронами, отвечающими за формирования когнитивных способностей.

– Определение структурных особенностей идентифицированных генов позволит создавать тест-системы, прогнозирующие риск развития проблем с памятью и вниманием после перенесенной коронавирусной инфекции, – считает ученая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.