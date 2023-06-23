Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев обжаловал приговор

Фото: аккаунт в соцсетях Бориса Беляева

Адвокат министр ЖКХ Башкирии Бориса Беляева обжаловал приговор Ленинского районного суда Уфы. Ранее чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге и приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе суда.

По этому же делу 8 июня текущего года суд признал министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева, замначальника Управления капитального строительства Башкирии Рамиля Сафина и бывшего вице-мэра Кумертау Юрия Курова. Фигурантам дела назначили от трех лет четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима. Всех взяли под стражу в зале суда.

И Кучарбаева, и Беляева приговорили к шести годам лишения свободы. Оба не признали свою вину.

На днях адвокат министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева обжаловал приговор. Также поступила и защита Беляев. Заседание состоится приблизительно в августе-сентябре. Стоит отметить, чтожалобы подали адвокаты всех осужденных, кроме Юрия Курова.

Напомним, чиновников обвиняли в сдаче в эксплуатацию недостроенных очистных сооружений в поселке Маячный в Кумертау. Объект не работает до сих пор, а сумма ущерба для казны, согласно материалам Следкома по Башкирии, составила 95 млн рублей.

В правительстве Башкирии ранее сообщали, что Беляев и Кучарбаев не будут уволены до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу.

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