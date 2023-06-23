Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 24 июня, в Башкирии запретят продавать алкоголь. Об этом недавно рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

День молодежи, который раньше отмечался 27 июня, был перенесен на последнюю субботу июня. Соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли в прошлом месяце. Раньше запрет на продажу спиртного действовал как непосредственно в день праздника, так и в день проведения связанных с ним мероприятий.

Теперь же ограничение будет действовать лишь один день. В этом году безалкогольной станет ближайшая суббота – 24 июня. Запрет коснется продажи спиртного в магазинах, однако он не распространяется на предприятия общественного питания.

Председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев отметил, что за муниципалитетами оставлено право выбирать по объективным причинам другой день для празднования Дня молодежи. В связи с этим в некоторых городах и районах запрет на розничную продажу спиртного будет действовать в другой день.

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