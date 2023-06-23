В Башкирии 24 июня ожидаются дожди и потепление до +22°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 24 июня, в Башкирии ожидаются осадки и теплая погода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В грядущую субботу жителям республики стоит ждать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ночью будет неустойчивый слабый ветер, днем – западный до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4, +9°, на севере Башкирии и в горах похолодает до +1°. Днем столбики термометров поднимутся до +17, +22°.

Ночью и утром на некоторых участках автомобильных дорог образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

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