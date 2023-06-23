В Уфе запустят сеть общепитов с национальной едой из Казани за 1 млрд рублей

Фото: ufacity.info

В Уфе запустят сеть ресторанов общественного питания с национальной едой из Казани. Проект на заседании Межведомственной комиссии в формате городского Инвестиционного часа представил начальник Управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

Предприниматели планируют в течение трех лет открыть 10-15 ресторанов в Башкирии. Предполагаются инвестиции порядка одного миллиарда рублей и создание более 500 рабочих мест.

Новый общепит планируют открыть с дворцом культуры «Моторостроитель».

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