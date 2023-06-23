Ковид-госпиталь в Башкирии перевели на обычный режим работы

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии ковид-госпиталь в селе Зубово перевели на обычный режим работы с инфекционными больными. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Ведомство сообщает, что в настоящее время в реанимационном отделении учреждения нет больных с COVID-19.

– Однако есть пациенты с другими инфекциями. Заведующая отделение реанимации и интенсивной терапии Дарья Азналина и врач-реаниматолог Георгий Кибирев сняли с аппарата искусственной вентиляции легких 16-дневного новорожденного с корью (семейный очаг) на фоне врожденной пневмонии, – сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Напомним, в Башкирии с начала 2023 года уже 57 человек заболели корью. Среди заболевших – 41 непривитый ребенок.

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