В Уфе 19-летняя пассажирка Renault Duster скончалась в больнице после ДТП на улице 8 Марта

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 22 июня, в Уфе 19-летняя пассажирка иномарки скончалась в больнице после ДТП. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло днем, 5 июня. 33-летний водитель внедорожника Renault Duster не справился с управлением на улице 8 Марта и врезался в жилой дом. В аварии пострадали как сам автомобилист, так и его пассажирки – три девушки в возрасте 19, 20 и 24 лет. Всех их с различными травмами доставили в больницу. Позже выяснилось, что у водителя не было водительских прав. В мае текущего года его привлекали к ответственности за пьяную езду и отсутствие удостоверения на управление транспортом.

В связи со смертью 19-летенй девушки материал проверки по факту аварии был передан в специализированное подразделение Главного следственного управления МВД Башкирии для принятия процессуального решения и проведения следственных действий для установления обстоятельств ЧП и привлечения виновного к ответственности.

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