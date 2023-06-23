ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

По данным ВТБ, в январе - мае этого года специалистам банка удалось спасти от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей. В общей сложности было совершено более 3,2 млн мошеннических атак — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае на розничных клиентов банка было совершено 600 тысяч атак. При это пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана. По данным ВТБ, с апреля наблюдается тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также объема похищенных средств и пострадавших клиентов.

Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили клиентам ВТБ именно через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась.

В части фишинга с начала этого года ВТБ выявил и заблокировал почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.

ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Недавно банк обновил сервис определителя номера, который доступен пользователям любых операционных систем. В перспективе появится сервис проверки фишинговых ссылок на всех платформах, а также дополнительные продукты для ограничения операций онлайн. В результате за пять месяцев банку удалось спасти средства на счетах 18 тысяч клиентов — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средний размер чека спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей.

Важно помнить, что правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях банка можно, позвонив по официальному номеру, на сайте финансового учреждения или в его отделениях.