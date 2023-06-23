В Уфе проводили на СВО добровольцев штурмовой, снайперской и разведывательной роты

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 23 июня, в Уфе проводили на боевое слаживание добровольцев штурмовой, снайперской и разведывательной роты, которые будут носить имена штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, формирование основных подразделений добровольческого полка «Башкортостан» завершилось. На следующей неделе к месту боевого слаживания будет отправлена новая группа бойцов. Там военнослужащим в торжественной обстановке будет передано знамя образованного полка.

– Ждем всех бойцов живыми и невредимыми здесь же, на Советской площади, – пожелал военнослужащим Радий Хаибров.

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