В Башкирии заведующая детсадом получила от подчиненных взятки на 500 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Туймазиснком районе Башкирии 50-летнюю заведующую детским садом подозревают получении взяток от подчиненных. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Следственного комитета.

Согласно версии следствия, подозреваемая с 2020 по 2023 год получала от подчиненных работников часть их зарплаты в качестве вознаграждения за покровительство, а также за неприменение мер за нарушение дисциплины. Всего за обозначенный период она получила более 500 тысяч рублей. Полученными деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

В отношении женщины были возбуждены три уголовных дела по статье «Получение взятки». Правоохранители устанавливаю все обстоятельства преступлений, а также проверяется причастность подозреваемой к другим преступным фактам.

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