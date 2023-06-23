Депутаты Башкирии приняли закон о защите детей от пропаганды ЛГБТ

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии принял закон о защите детей от пропаганды и демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

– Их [детей] психика нестабильна, они находятся в поиске себя, их моральные и ценностные установки еще только формируются. Нетрадиционные сексуальные отношения могут быть восприняты подростком как часть его индивидуальности, что может нанести вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, – считает председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

В соответствии с принятым законом органы госвласти республики обязаны принимать меры по защите ребенка от обозначенной информации.

Напомним, недавно депутаты парламента Башкирии доработали закон о запрете пропаганды чайлдфри в соответствии с мнением епископа Русской православной церкви патриарха Кирилла. Законопроект предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.