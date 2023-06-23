В Башкирии в пожаре чуть не погиб 19-летний парень

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 23 июня, в Калтасинском районе Башкирии в пожаре едва не погиб молодой человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в жилом доме по улице Советской в деревне Большекачаково. Ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС и добровольной пожарной команды. По уточненным сведениям, в доме на ночь остался включенным электрический вентилятор.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Установленный в доме пожарный извещатель вовремя разбудил 19-летнего парня. Проснувшись от звука и почувствовав запах дыма, молодой человек ринулся на улицу.

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