В Башкирии потратят 649 млн рублей на увеличение номерного фонда туробъектов

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В Башкирии потратят 648,6 миллионов рублей на увеличение номерного фонда модульных гостиниц, глэмпингов и других туристических объектов. Об этом рассказал на своей личной станице глава республики Радий Хабиров.

500 новых номеров появится до конца 2024 года. По итогам конкурса на предоставление субсидий регионам в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который проводило Министерство экономического развития России, республике одобрили 16 инвестиционных проектов. На их реализацию из федеральной казны было выделено 258,6 миллионов рублей, еще 390 миллионов – средства на условиях софинансирования из регионального бюджета и собственные деньги инвесторов.

По словам Радия Хабирова, появятся новые глэмпинги при Центре башкирской лошади в Чишминскои районе, агротуристический комплекс в Ишимбайском районе, всесезонный глэмпинг в Абзелиловском районе.

– Кроме того, больше мест станет в уже действующих туробъектах в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах. Расширятся глэмпинги в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах, – отметил глава республики.