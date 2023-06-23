Стартовал проект «Школа главного технолога»

Фото: УГНТУ

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина начали обучение ребят по новым профориентационным программам повышения квалификации.

В работе круглого стола, посвященного старту проекта, приняли участие представители вузов и компании. Александр Могучев, проректор по учебно-методической работе УГНТУ, обратился к ребятам с напутствием: «Проект уникальный, и вы – его первооткрыватели. Это новое направление, новое веяние. Для нас это тоже первый шаг к новому образовательному формату. Вы – будущая технологическая элита Газпрома!».

«Школа главного технолога» направлена в первую очередь на подготовку квалифицированных специалистов для последующего трудоустройства в компании группы «Газпром переработка». Студенты смогут приобрести теоретические и практические навыки, необходимые для работы в различных подразделениях производственного холдинга. Обучающимся предоставлен доступ к уникальным образовательным технологиям и средствам обучения опорных вузов – участников проекта.

Все 26 человек обучаются в своих университетах по направлению «Химическая технология», имеют высокий средний балл успеваемости и являются призёрами и победителями различных олимпиад и конкурсов. Уфимский нефтяной представляют 10 студентов кафедры «Технология нефти и газа» технологического факультета (ТФ). Ребята в течение двух недель проходят обучение в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. На ТФ для повышения квалификации приехали 10 технологов из КНИТУ. А студенты Губкинского университета отправились в КНИТУ. Затем все студенты пройдут двухнедельную практику на предприятиях «Газпром переработки».

Фото: УГНТУ

Фархад Вильданов, декан технологического факультета УГНТУ:

– Участникам проекта выпала уникальная возможность увидеть много различного оборудования, много стадий, в том числе ремонтно-наладочных работ на заводах компании «Газпром переработка», пройти повышение квалификации в вузах – участниках проекта. Но, главное, что они получат – это погружение в корпоративную культуру, как на производстве, так и в вузах. Никто лучше, чем сами специалисты предприятия, не сможет рассказать о том, как выстроена культура производства, культура взаимоотношений и коммуникация.

Екатерина Грохотова, доцент кафедры ТНГ, куратор проекта в УГНТУ:

– У ребят в рамках обучения есть возможность ознакомиться с лабораторной базой всех вузов – участников проекта и «прокачать» свои профессиональные навыки по газопереработке. По окончании они получат не только сертификат о повышении квалификации, но и диплом о переподготовке по программе «Информационно-аналитическое сопровождение технологических процессов газопереработки и безопасное ведение производства».

Альберт Мингазов, студент ТФ, проходит обучение в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина:

– Здесь, в РГУ, есть интересное лабораторное оборудование, на котором мы ранее не работали. Я уверен, что приобретенные навыки обязательно помогут нам в будущей профессии. Нам всё очень нравится, у нас хорошие условия проживания, мы очень довольны, хоть и устаём немного, потому что, помимо учёбы, мы знакомимся с Москвой и отлично проводим время с группой. Огромная благодарность компании «Газпром переработка» и родному УГНТУ. Это прекрасный и незабываемый опыт для нас!

Партнерский материал.