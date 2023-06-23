Экс-главу филиала «Башавтотранса» обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей

Фото: ФСБ Башкирии

43-летнего бывшего директора филиала «Башавтотранс» Павла Аверьянова обвинили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Об этом рассказали пресс-служба регионального отделения ФСБ и Кировского районного суда.

Специалисты ведомства установили, что с июля 2019 по май 2023 года фиктивно трудоустроил в штат четырех своих знакомых, заведомо зная, что по факту они работать не будут. Таким образом он присвоил себе более пяти миллионов рублей, которые были выплачены в качестве зарплаты.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Кировский районный суд Уфы постановил заключить мужчину под стражу на два месяца со дня задержания, то есть до 20 августа. Предварительное расследование в настоящее время продолжается.

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