В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном конфликта на Северном Кавказе

Фото: vk.com/r.f.gazizov

Вчера, 22 июня, в башкирском городе Стерлитамак прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Эдуардом Игдисамовым. Об этом на своей личной странице рассказал мэр города Рустем Газизов.

Сити-менеджер поведал в своей публикации, что был лично знаком с покойным. Градоначальник вспоминает его как мужественного и стойкого человека. Эдуард Венирович в своем время принимал участие в конфликте на Северном Кавказе. По словам главы администрации Стерлитамака, боец пользовался в зоне СВО большим уважением среди сослуживцев, он делился с ними своими знаниями и навыками, был для них наставником.

– Мы общались с ним, когда ездили к нашим землякам на места боевого слаживания, а потом доставляли гуманитарные конвои на передовую. Всегда конкретный, справедливый, искренний. Искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Венировича. Вечная память тебе, Эдуард! – написал в соцсетях Рустем Газиов.