Элвин Грей вернулся к старому образу и объяснил, для чего был нужен новый

Фото: vk.com/elvin_grey

Башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, вернулся к своему старому образу и объяснил, для чего был нужен новый. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение, снятое в парикмахерской.

– Косички – это элемент образа. Сценический образ пацана-раздолбая. Периодически стараюсь менять свои образы. Этот образ с дредами, он больше был сделан для клипа. Скоро выходит трек, и песня ориентирована на возраст от 0 до 20 лет. После съемок нужен другой образ, потому что мы уже готовим другие песни. Мне кажется, артист должен меняться. Понятное дело, что много хейта прилетает, кому-то нравится, кому-то – нет. Ну это тоже хорошо, когда обсуждают. А меняться я готов всегда. Все это на самом деле делается ради вас, чтоб весело жилось! – заявил певец.

Напомним, Элвин Грей продемонстрировал свой новый сценический образ с дредами в марте этого года. Он показал его в своем видеообращении к поклонникам, анонсируя новый тур по городам. Большинство фанатов положительно оценили новый образ исполнителя.