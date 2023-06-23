Тело коммунальщика из Башкирии нашли повешенным на территории предприятия

В Ишимбае нашли труп 50-летнего мужчины.

Жуткая ситуация произошла в Ишимбае 11 июня. Там во время обхода территории городских очистных сооружений обнаружили труп 50-летнего работника организации – он трудился старшим оператором.

По данным Гострудинспекции, тело было найдено повешенным. О случившемся немедленно сообщили в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка и сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Последнее ведомство задействовано в связи с тем, что ЧП произошло на рабочем месте.