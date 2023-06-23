Мэрия Нефтекамска не смогла договориться с регоператором, вывозящим мусор

Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов сообщил, что власти города не смогли договориться с регоператором, обеспечивающим вывоз мусора.

С приходом теплой погоды жители Башкирии стали чаще жаловаться на проблемы с своевременным вывозом мусора. Особенно актуальной проблема стала в местах, где много частных домов. По всей видимости, нагрузка выросла отчасти из-за увеличения количества отходов за счет отдыхающих на природе граждан.

В Нефтекамске ситуация оказалась крайне необычной. Мэр города Валидов заявил, что местные власти расторгли договор с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой». Работу этой организации глава администрации назвал «неудовлетворительной». В итоге компания с 21 июня прекратила обслуживать жителей города и вывозить ТКО.

Сейчас вопросом сбора мусора занимается администрация города. Так будет продолжаться до тех пор, пока чиновники не найдут нового регоператора.