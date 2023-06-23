Россельхознадзор озвучил причину гибели пчел в Аургазинском районе Башкирии

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В Россельхознадзоре Башкирии сообщили, что гибель пчел в Аургазинском районе Башкирии в июне 2023 года может быть связана с химической обработкой полей.

Накануне в управление Россельхознадзора Башкирии обратились жители Аургазинского района республики, которые сообщили о массовом море пчел. На место отправились специалисты ведомства, которые провели выездной осмотр.

Инспекторы выяснили, что незадолго от гибели пчел местные фермеры обрабатывали поля ядохимикатами. По одной из версий, это и могло стать причиной мора насекомых. Во всяком случае, специалисты отобрали пробы павших пчел и отправили их на исследование в аккредитованную для этого лабораторию. Позже эксперты уточнят истинную причину гибели насекомых.