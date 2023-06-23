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НовостиОбщество23 июня 2023 3:59

Россельхознадзор озвучил причину гибели пчел в Аургазинском районе Башкирии

Насекомые могли погибнуть из-за обработки полей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Россельхознадзоре Башкирии сообщили, что гибель пчел в Аургазинском районе Башкирии в июне 2023 года может быть связана с химической обработкой полей.

Накануне в управление Россельхознадзора Башкирии обратились жители Аургазинского района республики, которые сообщили о массовом море пчел. На место отправились специалисты ведомства, которые провели выездной осмотр.

Инспекторы выяснили, что незадолго от гибели пчел местные фермеры обрабатывали поля ядохимикатами. По одной из версий, это и могло стать причиной мора насекомых. Во всяком случае, специалисты отобрали пробы павших пчел и отправили их на исследование в аккредитованную для этого лабораторию. Позже эксперты уточнят истинную причину гибели насекомых.