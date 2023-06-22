В Башкирии начали выдавать единовременные выплаты донорам

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В Башкирии донор, сдавший кровь более 100 раз, оформил единовременную денежную выплату.

Донорство крови и ее компонентов помогает спасти жизни людей. Это благородное действие необходимо не только для граждан, но и для производства некоторых лекарств. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о первом в республике доноре, оформившем единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей – она полагается гражданам, которые сдали кровь более 100 раз.

Примечательно, что данная субсидия начала действовать после 13 февраля 2023 года. Первым получателем средств в республике стал мужчина, сдавший кровь 138 раз.

Назаров отметил, что средства поступают донорам в течение 10 дней после регистрации обращения в МФЦ.