В Башкирии подорожали картофель, морковь и огурцы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю подорожали картофель, морковь и огурцы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 13 по 19 июня килограмм картофеля подорожал на 11,5%. На этой неделе его средняя цена составила 31,21 рубля. Также жителям республики на 5,6% больше придется отдать за морковь (средняя цена – 62,29 рубля) и на 4,2% за огурцы (98 рублей).

Однако на этой неделе на 6,7% подешевела белокочанная капуста (средняя цена – 46,15 рубля), на 5% – помидоры (105,13 рубля), на 4,4% – бананы (93,60 рубля).