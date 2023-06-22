Под Уфой поймали курьера с 35 граммами наркотиков

В Иглино поймали 31-летнего мужчину, в которого нашли 35 граммов наркотиков.

По данным МВД Башкирии, полицейские заметили странного гражданина на станции Иглино. Мужчину пригласили в комнату досмотра для установления личности.

Стражей порядка не подвела их внимательность. При себе у молодого мужчины обнаружили 40 свертков, в которых находилось наркотики растительного и синтетического происхождения. После он показал полицейским, где устроил еще 20 тайников с отравой.

По предварительным данным, гражданин таким нехитрым способом пытался заработать. Он получал крупные партии наркотиков, а затем фасовал и прятал маленькие свертки. Примечательно, что перед задержанием он пытался устроить тайник рядом с железнодорожными путями – этим он и привлек внимание полицейских. По факту сбыта наркотиков возбудили уголовное дело.