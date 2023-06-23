Жительница Башкирии разбила банку об голову мужа во время попойки в сауне

Фото: Рустем АХУНОВ

Жительница башкирского города Белорецк разбила банку об голову мужа во время попойки в общественной сауне. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МВД республики.

О происшествии правоохранителям сообщил администратор сауны. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила две пары мужчин и женщин. На голове одного из мужчин была окровавленная рана, а кругом валялись осколки стекла.

После опроса всех присутствующих выяснилось, ранение 33-летнему мужчине нанесла его же жена. Обидчица пояснила, что муж, изрядно выпив, стал агрессивным и принялся оскорблять ее. Успокаиваться он не собирался, и тогда белоречанка взяла со стола пустую бутылку из-под водки и дважды ударила ею супруга по голове. Подозреваемой утверждает, что это не вызымело какого-либо эффекта, мужчина продолжил ругаться, поэтому она ударила его в третий раз – уже стеклянной банкой из-под солений. Емкость в итоге разбилась, а мужчина получил ранение.

– Вызванная бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу, а вскоре он был отпущен домой. Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения мужчины квалифицируются как причинение легкого вреда здоровью, – сообщает МВД.

В отношении 30-летней жительницы Белорецка было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование уже завершено, дознавателем обобщена доказательная база, материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.