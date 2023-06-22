В Башкирии 5 дней разыскивают пропавшего во время рыбалки мужчину

Фото: Рустем АХУНОВ

В Туймазинскоом районе Башкирии уже пять дней разыскивают пропавшего во время рыбалки мужчину. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство сообщило, что мужчина пропал на реке Ик в районе села Япрыково. Поиски рыбака сотрудники МЧС ведут совместно с МВД республики, Государственным комитетом региона по чрезвычайным ситуациям и администрацией Туймазинского района.

На место происшествия были направлены спасатели, работают водолазы.

– Работа продолжается. Зоны поиска определены. Ситуация находится на ежедневном контроле, – заверили сотрудники МЧС.