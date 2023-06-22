В Уфе скончалась актриса Башдрамтеатра Фирдаус Гиззатуллина

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Сегодня, 22 июня, в Уфе скончалась актриса Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Фирдаус Гиззатуллина. Об этом рассказала пресс-служба тетра.

Фирдаус Альбертовна родилась 27 июня 1973 года в Сибае. Она окончила институт искусств, после учебы вместе с семьей уехала в Москву, где как художник сотрудничала с различными творческими коллективами в оформлении театральных постановок и концертов.

В Башдрамтеатра Гиззатуллина работала с 2003 года. В качестве художника-сценографа оформила спектакль «Долгое-долгое детство» по повести Мустая Карима. В 2007 году оформила моноспектакль «Здравствуй, мама!» в Национальном Молодежном театре имени Мустая Карима.

На сцене театра покойная играла Асахылу («Золотое сердце» по пьесе С.Суриной), Румию («Долгое-долгое детство» по роману М.Карима), Герду («Снежная королева» по Г.Х. Андерсену), Розауру («Кармен» по П.Мериме) и др. Также она играла в массовых сценах.

Прощание с Фирдаус Гизатуллиной состоится в эту субботу, 24 июня, с 11:00 до 13:00 часов в Зале прощаний Южного кладбища в Уфе.